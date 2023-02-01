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Ülkede elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirirken, bir de üstüne elektrik faturaları gelmeye başladı.

Geçtiğimiz aylara göre 2 katı elektrik faturası ile karşılaşan vatandaş resmen küplere bindi.

Ortalama bir eve bin 500- 2 bin arasında fatura gelirken bu tutar, 4 bin- 6 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Sosyal medyada elektrik faturalarını paylaşan vatandaşlar "geçtiğimiz ay ne kadar tükettiysek bu ay da o kadar tükettik" diye isyan ederek yetkililere 'nasıl bu kadar fazla fatura geliyor?' diye sordu.

Vatandaş olmayan elektriğe mi yanalım, yoksa gelen 2 katı gelen faturalara mı diye sitem etti.