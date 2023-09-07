GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşa göre ülkenin en büyük sorunları, ekonomi, elektrik, trafik, sağlık, Meclis'ten geçirilmeyen hayati yasalar, yabancılara yapılan mal satışları ve artan uyuşturucu kullanımı olarak yer aldı.

Vatandaşların diğer bir talebi ise, “Nereden buldun yasası” geçirilerek hayata geçmesi oldu…

Kim ne dedi?



Özgür Yaman:

Acilen Cumhuriyet Meclisi'nden 'Nereden Buldun Yasası geçirilmeli. Yabancılara mal satışı acilen durdurulmalı. Bunların yanı sıra sağlıkta, trafikte bir çok sorunumuz var. Hükümet kadrolarına gerçek anlamda uzman kişiler gelirse tüm problemlerimizin çözümleneceğine inanıyorum ancak niyet önemli.

Hakan Aşık:

Milletvekillerine dokunulmazlık kalkmalı. "Nereden Buldun Yasası" geçirilmeli. Sağlık konusunda çok gerideyiz, sağlık konusunda çalışmalar yapılmalı. Peki ben bunların yapılacağına inanıyor muyum? Hayır.

Orhun Karagözlü:

En büyük problem ekonomi... Döviz aldı başını gidiyor ve bu herşeye yansıyor. Bunun önüne geçilebilir mi? Geçilebilir, hükümetlerin artık kendilerine özgü planları olmalı. Ülkede durum iyiye gitmiyor, gençlerimiz ekonomik krizden dolayı göç ediyor, iş bulamıyor, evlenemiyor... Az kaldı ülkede genç ya da Kıbrıslı Tğürk bulamaycağız. Ben bu problemlerin çözülebilir olduğuna inanıyorum ama halk için politika yapmak, düzgün politika yapmak şart.

Necmi Katırcı:

En büyük sorun ekonomi, sonra elektrik, sonra da yollar. Elektrik faturaları yüksek geliyor. Ekonomiye bakın çürümüş domatesin kilosu 45 TL, salatalıklar 30-35 lira. Yaşanacak bir ülke kalmadı artık. Taşeronlara sorun iş yapacak adam bulamıyorlar ülkede. Ülkeden kaçan kaçana. Türkiye'den buraya geliyorlardı çalışmak için şimdi geri Türkiye'ye kaçıyorlar. Ben ülkemden ümidimi hiç bir zaman yitirmedim ama hükümetle ilgili ümidim var mı diye sorarsan, hayır yok. Ülkenin arkasında, halkın yanında değiller. Büyükler yanındalar.

Feridun Tatlıyay:

En büyük sorunlar elektrik, yollar ve uyuşturucu. Bu ülkede idare yok. Korsan bir ülke olduk. Neremiz devlet bizim? Halkın içine inin ama cidden sorunlarla ilgilenin. Ben bir hafta sonra İngiltere'ye gidiyorum. Orada yaşıyorum. Bu ülkede herşey çığrından çıkmış. Sağlık yok ülkede en basiti.

Züleyha Türkkal:

En büyük sorun kiralar, elektrik ve pahalılık. Asgari ücretle geçinen kişiler bu ülkede büyük sorunlar yaşıyor. Devletimizin cidden artık bu sorunlara çözüm bulması lazım. Ev kirası kadar elektrik faturası ödüyoruz. Yazık günah... Her markete girmemiz 800-1000 TL arası, daha çocuklara okul alışverişi yapamadık... Çok zor günler geçiriyoruz.