Haber: Karakuş Öz

Ülkedeki pahalılık vatandaşları alışverişler için Pazar yerlerine yönlendirmiş durumda.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, Pazarların marketlere göre daha uygun fiyatlı olduğunu belirterek, ‘tazelik’ açısından da Pazar yerlerinin daha güvenilir olduğunu kaydetti.

Marketlerde ‘kampanya’ veya ‘özel indirim ürün’ olmadığı sürece pahalılık olduğunu dile getiren vatandaşlar, bu açıdan Pazar yerlerinin her zaman daha cezbedici olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar hükümetten de ‘fiyat denetlemesi’ talep etti.

Vatandaşlar ne dedi?

Şifa Çika: Pazar yeri tabi ki demek isterdim ama artık market ve pazar yeri aynı oldu. Pazar yerinin tek bir avantajı var o da çok çeşitlilik ve taze ürünler. Eskiden pazar yeri marketlerden çok daha uygundu ve insanlarımız akın akın pazar yetilerine giderdi. Şimdi o canlılık yok çünkü dediğim gibi pazar yeri de marketle aynı olunca pek esprisi kalmıyor ve insanlar o kalabalığa girip efor harcamak istemiyor. Nasıl olsa markette de aynı pazarda da aynı diyerek gitmeyi azaltıyorlar.

Güzin Özbahadır: Pazar fiyatları genellikle market fiyatlarına göre daha uygundur. Ancak ürünlerin tazeliği mevsimsel faktörler arz talep dengesi ve satıcının belirlediği fiyat politikaları pazar fiyatlarını etkiler örneğin bazı ürünler pazarda daha uygun fiyata bulunurken bazı ürünlerde marketlerin belirlediği rekabetçi fiyat politikası etkisiyle ucuza ulaşabiliriz.

Eycan Almolla: Bu biraz nerede yaşadığın ve hangi ürünleri aldığınla ilgili değişiyor, ama genel olarak pazar fiyatları çoğu zaman marketlere göre daha uygun oluyor. Özellikle meyve, sebze gibi taze ürünlerde pazarda hem fiyatlar daha düşük hem de pazarlık şansı var. Marketlerde ise özellikle indirim günlerinde veya kampanyalarda bazı ürünler (özellikle paketli gıdalar, temizlik ürünleri gibi) pazardan daha ucuz olabiliyor. Pazar her zaman marketten daha cezbediyor insanları.

Fatma Sivritepe: Üründen ürüne değişiyor aradaki fiyatlar. Bazen pazarda domates 50 tl, aynı anda markette 90 tl oluyor. Tam tersi durumlarda ise markete 40 tl olan bir sebze, pazarda 50 veya daha üstü satılabiliyor. Yani sebze ve meyvede pazar yeri biraz daha uygun gibi görünüyor. Bir de taze olmaları avantaj sayılıyor. Ben haftada bir pazar yerinden sebzeliğimi ve meyvelerimi alırım. Çok ender marketten sıkıştığım zaman alıyorum.

Gönlüm Kılınç: Tabi ki pazar marketten daha ucuz. Hem daha çok ürün yelpazesi geniş hem taze hem de sabit fiyat yok marketler gibi. Pazarlık payında oluyor. Marketler kendi aralarında bir yarış içinde zaten. Fiyat abartmamakta devam ediyorlar pazar yeri asla öyle değil. Her ürün arasında diğer pazarcıya göre çok uçuk rakamlar yoktur. Pazar yeri değişmez bende.

Suna Avcıl: Pazar yeri çok daha uygundur. Neden diye soracak olursanız. Daha çok ürün var ve ger şeyden önce taptaze ürünlere erişilebilirlik vardır. Sabit bir pazar fiyatı vardır. Kimse aynı ürünü orada uçuk rakamlara satamaz. Ben seviyorum pazar yerlerini. Marketler çok pahalı basen mecbur kalıp alınıyor ama pazarın yerini hiçbir şey tutamaz.