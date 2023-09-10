Erbaş'ın paylaşımında casinoların ağır suçlamalar ile karşılaştığı ancak casinoların KKTC'nin vergi yükünün yüzde 75'ini karşıladığı bilgisi dikkat çekerken, Erbaş, KKTC'de casinolara giremeyen vatandaşların, Rum kesimindeki casinolar tarafından davet aldığını söyledi. Erbaş, hükümeti bu konuda göreve davet etti.

Pasha Group Yönetim Kurulu başkanı Vedat Erbaş'ın paylaşımı şu şekilde:

“Kuzey Kıbrıs’taki anlam veremediğim bir ambargo başladı:

*Dünya üzerinde casinoların bulunduğu ülkeler, kendi vatandaşlarına casinolara giriş yasağı uygulamaz. KKTC'de durum bambaşka bir hal aldı. Kıbrıslı Türkler'in Casinolar'a girmesi durumunda işletmeler kara para aklama dahil çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar.

*Burada dikkat çekici nokta, KKTC'nin pazarda dönen ekonominin yüzde 75'ini karşılayan, minimum 100 milyon dolar sermaye ile kurulan casinolar ağır suçlamalarla karşılaşıyor.

*Daha da endişe verici olanı, KKTC'nin kendi yurttaşlarına karşı uyguladığı baskının ardından Rum medyası, casinoları ziyaret etmek isteyen KKTC vatandaşlarını kendi topraklarına davet etmeye başladı. Yasa maddelerinden kaynaklanan bu durumun, Rum Kesimi'ne sağlayacağı fayda üzerinde herkesin düşünmesi gerekir.

*KKTC Yöneticileri'nin hem ülkeye yatırım yapacak insanların iştahını azaltıp,yatırımla ilgili şüpheye düşüren hem de mevcut haliyle Güney Kıbrıs'a yarayan eskimiş yasaları gözden geçirmesi geçireceğini umuyorum. Bu sayede KKTC; ambargolara itiraz ederken kendi vatandaşlarına ambargo uygulayan ülke konumuna düşmekten de kurtulacaktır. KKTC Hükümeti'ni ve Cumhuriyet Meclisi'ini bu konuda göreve davet ediyorum...”