Cinsel ilişkide yaşanan problemlerin çözülmemesi daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Stres, çeşitli hastalıklar, ilaçlar ve yaş gibi faktörler cinsel gücün azalmasına neden olabiliyor. Cinsel gücü artırmak için oldukça faydalı birçok besin bulunuyor.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN YİYECEKLER

PANCAR SUYU

Bu kök sebzenin suyu, dayanıklılığınızı artırabilir ve yatak odası aktivitenizi çok daha uzun süre devam ettirmenizi sağlayabilir. Araştırmacılar, pancar suyundaki nitratların oksijen alımını azaltmaya yardımcı olduğunu ve bunun da egzersizi daha az yorucu hale getirdiğini bulmuşlardır. Nitratlar vücuda girdikten sonra kan damarlarının gevşemesinde ve açılmasında kilit bir rol oynayan ve daha sonra penise kan akışını iyileştiren nitrik okside dönüştürülür.

FINDIK

Bazı yemişler, bir amino asit olan L-arginin açısından zengin kaynaklardır. L-arginin, penise kan akışını artıran bir madde olan nitrik oksit üretimini uyarır. Bonus olarak, kuruyemişler ve sağlıklı yağ içerikleri (omega-3 yağ asitleri) kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir ve bu da kan dolaşımını artırabilir. unlar, yatak odasındaki ekstra dayanıklılık artışı için yemeniz gereken yemişlerdir:

Ceviz

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Fındıklar

Yer fıstığı

ISPANAK

Süper L-arginin artışı sağlayan bir başka yiyecek de ıspanaktır. Ereksiyonları destekler ve sürdürmeye yardımcı olur. Diğer bir neden de, nitrik oksidin, cinsel sağlığınıza yardımcı olacak egzersiz toparlanma süresine dahil olmasıdır!

İSTİRİDYE

İstiridyelerin harika afrodizyak özelliklerini hemen hemen herkes duymuştur ve sümüksü dokularının hayranı olmasanız bile performansınız üzerindeki etkilerinden kesinlikle etkileneceksiniz. İstiridye ve tarak, testosteron ve östrojen seviyelerini yükselten bileşikler içerir. Hormon üretimindeki bir artış, birçok durumda artan cinsel istek anlamına gelir.

SARIMSAK

Geçmişte, bir randevudan önce asla sarımsak yememeniz konusunda uyarılmış olabilirsiniz, ancak kokulu bitki bir mucize yaratır çünkü genellikle yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve kalp hastalığını önlemek için kullanılan doğal bir kan sulandırıcıdır. Antikoagülan özellikler, alt bölgelerinize bol miktarda kan akışı olmasını sağlar. Siz ve eşiniz, seksi bir geceden önce sağlıklı bir doz sarımsaktan faydalanabilirsiniz.

Sağlıklı bir ereksiyon elde etmek istiyorsanız yumurta yemelisiniz. Yumurtalar, erektil disfonksiyonu iyileştirebilen amino asit L-arginin içerir. Aynı zamanda, belirli kalp rahatsızlıkları ve erektil disfonksiyonla mücadele eden mükemmel bir amino asit kaynağıdırlar.

Karpuzlarda bulunan besleyici sitrülin, kan damarlarını rahatlatan nitrik oksidi yükselttiği için vücut üzerinde Viagra benzeri bir etkiye sahip olabilir. Bu, Viagra'nın erektil disfonksiyonu tedavi etmesi gereken etkinin aynısıdır.

GİNSENG ÇAYI

Düzenli olarak çok fazla kahve tüketmek, adrenal bezlerin aşırı uyarılmasına yol açarak vücudu normalde stres zamanlarında üretilen hormonlarla doldurur. Bu hormonlar libido ve cinsel performansı olumsuz etkiler. Alternatif olarak, cinsel tatmini artıran ve erektil disfonksiyonu önleyebilen ginsenoside bileşiğini içeren ginseng çayını deneyin