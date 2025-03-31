Polisin açıklaması şöyle:

30.03.2025 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir hotelin konser salonu içerisinde, sanatçı Volkan KONAK (E-58) konser verdiği sırada aniden rahatsızlanması üzerine, konser salonunda bulunan doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Sanatçı Volkan KONAK’ın yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.