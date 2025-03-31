Sanatçı Volkan Konak, ülkemizde verdiği konser sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü ismin, cenaze programı da belli oldu...



Yapımcı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından sanatçının cenaze program bilgilerini paylaştı.



Konak için yarın öğle namazını müteakip Levent Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı ardından memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanında aile mezarlığında defnedilecek.