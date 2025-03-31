Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim, Aleni Aleni gibi şarkılarla tanınan "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak, sahnede konser verdiği sırada rahatsızlanıp 58 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, acı haberi "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" açıklamasıyla duyurdu.

ÜNLÜLER HASTANEYE AKIN ETTİ

Konak'ın vefat haberini alır almaz Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne Hakan Altun, Sibel Can, Serkan Kaya gibi isimler akın etti.

Hastaneye ilk ulaşan Altun, yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

2020 YILINDAKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konak'ın ani vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken; ünlü ismin 2020 yılındaki bir konseri sırasında açıkladığı vasiyeti de gündem oldu.

''SEVENLERİME VASİYETİMDİR''

Ünlü sanatçı, vasiyetini "Siz sevenlerime vasiyetimdir ne olur beni gömmesinler, yaksınlar benim tüm bedenimi. Bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopter ile savursunlar tüm küllerimi özellikle Trabzon’umun üstüne" sözleriyle açıklamıştı.