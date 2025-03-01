Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, zanlının “sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının iki aydır her yerde arandığı ve 25 Şubat’ta Lefkoşa’da tespit edilerek yakalandığı belirtti.

Polis, zanlının Haziran-Ekim 2024 ayları arasında, Lapta’da, zanlının dolandırmak kastıyla, Sri Lanka’dan adaya yasal yollardan 22 kişi getireceği vaadiyle bir kişiden 30 bin 800 Euro, ABD’den vize aldıracağı sözüyle bir kişiden 3 bin Euro ve Bangladeş’ten 6 kişiyi adaya getireceğini öne sürerek bir kişiden 174 bin TL para aldığını söyledi.

Polis, olayın bildirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru Hatice Şanverdi zanlının müştekilerden temin ettiği paraların tespit edilemediğini kaydetti. Şanverdi, zanlının aynı suçtan açıkta dosyası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.