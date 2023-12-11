Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Aralık tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.