Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyod süresince genellikle alçak basınç sistemi ile yağışlı günlerde üst atmosferdeki soğuk ve nemli; diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bulutlu, Cuma günü parçalı bulutlu yer yer yağmurlu, Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazartesi günü ise parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

-Sıcaklık 31 dereceye kadar yükselecek

Belirtilen tarihlerde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 24-27; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.