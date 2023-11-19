Meteoroloji Dairesi’nin günlük hava tahminine göre, bölge soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek. Hava, parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Denizlerde güney ve batı yönlerden 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esen rüzgarın bugün de kuzey ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

-En çok yağış Akıncılar’a düştü

Bu arada dün sabahtan bu sabaha kadar geçen sürede en fazla yağış 33 kg ile Akıncılar’a düştü.

Metrekareye Tatlısu’da 27 kg, Mağusa’ya 26 kg, Beyarmudu ve Akdoğan’a 24 kg, Gönendere’ye 23 kg, Salamis ve Çayönü’ne 22 kg, Ercan’a 18 kg, Kırıkkale’ye 17 kg, Kantara’ya 16 kg, Sipahi ve Yenierenköy 15 kg yağış düştü.

Diğer yörelerde ise 0,2 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.