Meteoroloji Dairesi, 12-18 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın bugün parçalı bulutlu, doğu kesimler öğleye kadar sağanak yağmurlu; yarın az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; cuma parçalı çok bulutlu ve cumartesi, pazar ile pazartesi ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bahse konu periyotta rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.