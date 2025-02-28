Öğrenciler İçin Daha İyi Bir Gelecek

Yakın Doğu okullarından,Yeniboğaziçi, Girne ve Lefkoşa ilkokul, okul öncesi, kolej ve İngiliz okulu öğretmenleri, Cumartesi günü tam gün süren kapsamlı bir eğitim programına katıldı. Eğitimler, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik eğitim, iletişim eğitimi ve ilk yardım eğitimi olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştirildi.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklara Yönelik Eğitim

Özlem Akşit'in Yakın Doğu öğretmenlerine yönelik düzenlediği bu eğitim semineri, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaşılan zorlukları aşmak ve öğretmenlerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Seminer, özel gereksinimli öğrencilerin tanılanması, değerlendirilmesi, eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması gibi konuları kapsadı. Özel eğitimin temel prensipleri, yasal dayanakları ve farklı özel gereksinim alanları hakkında genel bilgiler verildi. Özel gereksinimlerinin belirlenmesi için kullanılan yöntemler, araçlar ve değerlendirme süreçleri anlatıldı. Bireysel ihtiyaçlarına uygun eğitim planlarının nasıl hazırlanacağı, hedeflerin nasıl belirleneceği ve değerlendirme süreçlerinin nasıl yapılacağı konuları ele alındı. Farklı özel gereksinim alanlarına yönelik etkili öğretim yöntemleri, materyaller anlatıldı.Özel gereksinimli öğrencilerin sınıf ortamında karşılaştığı davranış sorunlarının nasıl yönetileceği, olumlu davranışların nasıl destekleneceği ve etkili iletişim stratejileri üzerinde duruldu. Özel eğitim sürecinde ailenin rolü, ailelerle etkili iletişim kurma ve işbirliği yapma yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Özlem Akşit, seminer boyunca öğretmenlere özel eğitim alanındaki güncel yaklaşımları, bilimsel temelli uygulamaları ve pratik deneyimlerini aktardı. Öğretmenlerin sorularını yanıtladı, interaktif etkinliklerle konuların daha iyi anlaşılmasını sağladı ve öğretmenlere kendi sınıflarında uygulayabilecekleri somut stratejiler sundu.

İletişim Eğitimi

Nihan Saranlı'nın Yakın Doğu öğretmenlerine verdiği iletişim eğitimi oldukça kapsamlı ve etkileşimli bir şekilde gerçekleşti. Eğitim boyunca Saranlı, öğretmenlere etkili iletişim becerilerinin önemini vurgulayarak, bu becerilerin sınıf içi ve sınıf dışı ortamlarda nasıl kullanılabileceğine dair pratik bilgiler sundu. Öğretmenlerin öğrencilerini ve meslektaşlarını gerçekten dinleyebilmeleri, anlamaya çalışmaları ve geri bildirimde bulunabilmeleri üzerinde duruldu. Beden dilinin, göz temasının ve sözsüz ipuçlarının dinleme sürecindeki önemi vurgulandı. Öğretmenlerin düşüncelerini ve duygularını açık, net ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmeleri için teknikler paylaşıldı. Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine uygun olarak nasıl iletişim kurulabileceği tartışıldı. Öğretmenlerin öğrencilerin ve meslektaşlarının duygularını anlayabilmeleri, onlara empati gösterebilmeleri ve duygusal zekalarını geliştirebilmeleri için stratejiler sunuldu. Duygusal zekanın, sınıf içi disiplin ve öğrenci motivasyonu üzerindeki olumlu etkileri ele alındı. Öğretmenlerin sınıf içinde veya meslektaşlarıyla yaşayabilecekleri çatışmaları yapıcı bir şekilde yönetebilmeleri için yöntemler gösterildi. Çatışma durumlarında sakin kalmanın, tarafsız olmanın ve çözüm odaklı yaklaşmanın önemi vurgulandı. Öğretmenlerin beden dilini etkili bir şekilde kullanarak iletişimlerini güçlendirebilmeleri için ipuçları verildi. Öğrencilerin beden dilini okuyarak onların duygusal durumlarını ve ihtiyaçlarını anlamanın yolları anlatıldı. Eğitim sonunda, öğretmenlere iletişim becerilerini günlük hayatlarında ve mesleklerinde nasıl kullanabileceklerine dair pratik önerilerde bulunuldu.

İlk Yardım Eğitimi

Öğrencilerin güvenliği her eğitim kurumunun öncelikli sorumluluklarından biri. Bu bilinçle, Yakın Doğu tarafından düzenlenen eğitimde, öğretmenlere acil durumlara müdahale edebilmeleri için ilk yardım bilgileri ve becerileri kazandırıldı.

Dr. Selçuk Kılıçaslan tarafından verilen eğitimde, öğretmenlere temel ilk yardım bilgileri, yaralanmalara müdahale, temel yaşam desteği ve acil durum yönetimi gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi. Öğretmenler, okulda yaşanabilecek olası kazalara karşı hazırlıklı hale getirildi.

Eğitimde ele alınan konular arasında ilk yardımın temel prensipleri, acil durum değerlendirmesi, bilinç kontrolü, solunum ve dolaşım değerlendirmesi yer aldı. Farklı yaralanma türleri, kanama kontrol yöntemleri, yara bakımı ve pansuman teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Yanık türleri, ilk yardım uygulamaları, kırık ve burkulma belirtileri, sabitleme yöntemleri gibi konulara da değinildi.

Zehirlenme belirtileri, ilk yardım müdahaleleri, alerjik reaksiyon belirtileri ve adrenalin oto-enjektörü kullanımı hakkında da bilgiler verildi. Bebek ve çocuklarda karşılaşılabilecek acil durumlar, temel yaşam desteği uygulamaları, yabancı cisim çıkarma teknikleri gibi özel konular da ele alındı.

YAKIN DOĞU’da Başarı ve Motivasyon Zirvede

Yakın Doğu eğitim programının eğitmenleri, Yakın Doğu okullarında düzenlenen kapsamlı eğitim programına katılan öğretmenlerin gösterdiği ilgiden ve katılımdan oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Eğitmenler, öğretmenlerin öğrenmeye açık ve istekli olmalarının eğitimlerin başarısında önemli bir rol oynadığını vurguladılar. Ayrıca, bu eğitimlerin okullarda olumlu bir değişim yaratacağına inandıklarını belirttiler.

Eğitmenler, Yakın Doğu okullarında düzenlenen bu kapsamlı eğitim programının, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını, öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik farkındalıkları ve bilgi düzeyleri, iletişim becerilerini geliştirme ve öğrenci, veli ve meslektaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurma, acil durumlara müdahale etme konusunda donanım kazandıklarını dile getirdiler.

Eğitmenler, öğretmenlerin ilk yardım eğitiminde kazandıkları bilgi ve becerilerin, acil durumlara müdahale etme konusunda kendilerine olan güvenlerini artırdığını gözlemlediklerini belirttiler. Eğitim kurumlarının genel eğitim kalitesinin yükseldiğini ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunulduğunu ifade ettiler. Eğitim programının, okullardaki genel eğitim kalitesini yükseltmesi ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunması hedeflendiğini vurguladılar.

Eğitimlere katılan öğretmenlerin, programın kendileri için çok faydalı olduğunu ifade etmelerinden memnuniyet duyduklarını belirttiler. Eğitimlere katılan öğretmenlerin, aldıkları bilgilerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını görmekten mutlu olduklarını dile getirdiler. İletişim, özel eğitim ve ilk yardım konularında aldıkları bilgilerin kendilerine büyük katkı sağlayacağını belirtmelerinin, eğitim programının amacına ulaştığını gösterdiğini ifade ettiler.