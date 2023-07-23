Sendika adına yaptığı yazılı açıklamayla Çalışma Bakanı Taçoy’a seslenen Yalınkaya ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklara işaret ederek, geçerlilik süresi geçtiğimiz cuma günü sona eren “12.00-16.00 saatleri arasındaki çalışma yasağı” genelgesinin, bu geceden itibaren uzatılmasını talep etti.

Belediye emekçilerinin büyük çoğunluğunun uzun saatler dışarıda ve açık havada çalıştığına dikkat çeken Yalınkaya, bu talebi sadece belediye emekçileri için değil özel ya da kamuda olan ve güneş altında çalışan tüm emekçiler için talep ettiklerini, bu taleplerinin de hem insan ve işçi hakları hem de insan sağlığı açısından elzem olduğunu vurguladı.

"Belediye emekçileri yarından itibaren 06.00-12.00 saatleri arasında çalışacaktır”

Bakan Taçoy’un bu gece itibariyle yeni genelge yayınlamayarak çalışma yasağı süresini uzatmaması halinde bile yarından itibaren tüm belediyelerdeki sendika üyesi emekçilerin “06.00-12.00” saatleri arasında çalışacağını belirten Yalınkaya, bu durumun Belediye Başkanları ve Belediye yönetimlerinin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hayatı olduğunu vurguladı.

Yalınkaya, “Yarın itibaren emekçilerimiz, 06.00-12.00 saatleri altında çalışacak ve 12.00’dan sonra açık havada iş yapmayacaktır. Sendikamız bunun ‘suç’ olarak kabul edilecek olma ihtimalini de değerlendirmiş ve genelge çıkmaması halinde dahi bu kararından vazgeçmeme noktasında üyeleriyle mutabık kalmıştır. Bakan Taçoy, bu gece itibariyle genelgeyi derhal çıkarmalıdır” dedi.