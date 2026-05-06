Üstel’e, incelemeleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Enver Öztürk, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kalfaoğlu, yetkililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Başbakan Üstel, altyapı yatırımlarının önemine dikkat çekerek, hükümete geldikleri günden itibaren halka verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin onuru ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

- Sadrazamköy

Başbakan Üstel, Sadrazamköy'de yol çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs Koordinatörü Hüseyin Maral, sunum yaparak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yolun toplam uzunluğunun 15.3 kilometre olduğunu belirten Maral, yolun taşıt trafiğine açık olduğunu, çalışmaların tamamının bayram öncesi bitirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Projeyle yolun sürüş güvenliği ve konforunun da artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Maral, yolun maliyetinin yaklaşık 300 milyon TL olduğunu belirtti.

- Üstel

Başbakan Üstel, hükümetin istikrarlı duruşu ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali işbirliği protokolleri çerçevesinde uzun zaman özlenen yatırımların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Hükümeti kurarken ne söyledilerse, onu yapmak için yola çıktıklarını, tüm sözlerini yerine getirdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarının süreceğini söyleyen Üstel, geçmişte yarım kalan, söz verilip yapılmayan yollar, alt yapılar ve benzer büyük projelere öncelik vereceklerini dile getirdi.

Sadrazamköy’deki çalışmaların sonuna gelindiğini dile getiren Üstel, daha çağdaş ve güvenli hale gelen yolun bölgeye kazandırıldığını kaydetti.

Bu doğrultuda bölgenin turizme de katkısı olacağına inanç belirten Üstel, vatandaşların güvenle bu yolda seyahat edebileceklerini belirtti.

Çalışmaya katkı koyanlara teşekkürlerini ileten Üstel, yolun bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Çatalköy-Değirmenlik yolu

Ardından Çatalköy-Değirmenlik yoluna geçen Üstel, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs Koordinatörü Hüseyin Maral, çalışmalar hakkında bilgi verdiği sunumunda, yolun toplam uzunluğunun 19,1 kilometre olduğunu, güzergahın Erülkü kavşağında başlayıp, Acapulco Kavşağı’nda sona erdiğini belirtti.

Yolun geometri standartlarının iyileştirilerek sürüş güvenliği ve konforunun arttılmasının hedeflendiğini dile getiren Maral, 2026 yılı sonu itibariyle 6 kilometrelik yol kesiminin tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Maral, 2027 yılı sonunda projenin tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

- Üstel

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada, halk arasında “Dağyolu” ve “ölüm yolu” olarak bilinen Çatalköy-Değirmenlik yolunun yıllardır konuşulduğunu ancak hiçbir hükümetin bunu gündeme alamadığını ifade etti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali işbirliği protokolünde bu yolun başlamasını ve yeterli kaynağın ayrılmasını sağladıklarını söyleyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği’nin (KEİ) destekleriyle yol ihalesinin tamamlandığını kaydetti.

Çatalköy-Değirmenlik yolunun daha çağdaş ve konforlu bir yol haline getirileceğini dile getiren Üstel, hükümete geldikleri günden itibaren halka verdikleri tüm sözleri yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Üstel, geçmişte yarım kalan bütün projeleri tamamladıklarını dile getirdi.

“Bunun yanında yine ihtiyaç duyduğumuz bir takım yolları da Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız protokollerle gerçekleştirdik.” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’ne teşekkürlerini iletti.