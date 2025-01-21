Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

“Yangın söndürüldü, arama ve tarama çalışmaları da sona erdi. Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız. Vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun, aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Vefat eden 45 kişinin naaşı ailelerine tespit edildi. Diğerlerinin kimlik çalışmalarını yapamadık henüz. Adli Tıp gerekli çalışmaları yapıyor. Süreç devam ediyor.

Başsavcılığın belirlediği bilirkişi raporuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Olay nedeniyle 9 kişi gözaltına alındı. Müfettişlerimiz geldi, bu otelin ilk gününden bugüne kadarki süreci detaylıca inceleniyor. Kusur ve ihmal varsa bilin ki bunlar ortaya çıkacaktır.

Milli yas ilan edildi. 85 milyon hepimizin yürekleri dağlandı. Yasımız var. Bu acıyı yaşatan kimlerse bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Yarın son kez otelde AFAD ekibimiz tarama yapacak.”