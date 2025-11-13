Bakım faaliyeti için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatı kesildi. Bakan Yumaklı, kaybolan uçağın enkazına ulaşıldığını ve bir pilotun şehit olduğunu açıkladı.

OGM'ye ait iki adet AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, planlanmış bakım faaliyeti kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24’te Çanakkale’den Hırvatistan’ın Zagreb kentine hareket etti.

Meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanı’nda geçiren uçaklar, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) Türkiye saatiyle 17.38’de Zagreb Havaalanı’na gitmek üzere yeniden havalandı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle iki uçak da dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri Rejika Havaalanı’na güvenli şekilde inerken, diğer uçakla Türkiye saatiyle 18.25’te telsiz bağlantısı kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uçağın enkazına ulaşıldığını ve 1 pilotun şehit olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."