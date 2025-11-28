Fileleftheros gazetesi, Ürdün’den getirilen ve Mart ayından beri Larnaka’dan yangın söndürme faaliyetlerine katılan iki “Tractor 802” tipi uçağın hizmet sürelerinin uzatılması yönünde girişim başlatıldığını yazdı.

Haberde, Ürdün Tarım Bakanı Saeb Al-Khraisat’ın dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Rum yetkililerle birlikte iki uçak ve ekipleri ziyaret ettiği belirtilirken, bölgeyi etkileyen kuraklık sebebiyle yangın tehlikesinin devam ettiğini düşünen Rum hükümetinin, uçakların kalışının Aralık ayının ilk 15 günün kapsayacak şekilde uzatılması girişimini Lübnan makamlarına ileteceği vurgulandı.