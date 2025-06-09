Polis memuru Ferdi Temel Aydın mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Haziran 2025 tarihinde Haspolat Kirli Sanayi bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak yanan oda içerisinde bulunan Kongo uyruklu C.M.K yapilan muhaceret kontrolünde 21.11.2020 tarihinden itibaren bin 657 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihraci için gerekli yazışmalar yapılacağını, serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğini belirterek, 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.