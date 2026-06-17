Küçük konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Alt Komitesi’nde oy çokluğu ile kabul edilen önerinin, kamuya güç vereceğini kaydetti.

Küçük, düzenlemenin, geleceği konusunda belirsizlik yaşayan çalışanların beklentilerine cevap verme iradesinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yasa çalışmasında emeği geçen komite başkanı, üyeler, hukukçular, sendikalar ve kamu çalışanlarına teşekkür eden Küçük, “Toplumsal uzlaşı ile hazırlanan çalışmalar kalıcı ve güçlü sonuçlar üretir” dedi.