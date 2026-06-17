Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite bugün saat 10.00’da toplanarak, gündeminde bulunan Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) yasa tasarısı ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) yasa tasarısını görüştü.

Komite ilk olarak Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) yasa tasarısını ele aldı. Tasarı oy çokluğuyla onaylanarak Genel Kurul gündemine sevk edildi.

Komite daha sonra Kamu Görevlileri (Değişiklik) yasa tasarısını ele aldı. Tasarıya ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kıbrıs Türk Amme Memurlası Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) yetkilileri ile temsilcileri katıldı. Toplantıda davetliler tasarılarla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen komite toplantısına, Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Fırtına Karanfil katıldı. Toplantıya ayrıca, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da katıldı.