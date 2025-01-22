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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı yaralanan 29 vatandaşımızın taburcu edildiğini duyurdu. 22 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Merkezdeki otelde dün çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

76 kişiye mezar oldu! Facianın yaşandığı otelden saatler sonra açıklama

76 kişiye mezar oldu! Facianın yaşandığı otelden saatler sonra açıklama

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangın ında yaralananların tedavilerine devam ediliyor.

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