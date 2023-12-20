Nature Computational Science'dan bilim insanları, kişinin hayat hikayesini kullanarak nasıl yaşayacaklarını ve ne zaman öleceklerini tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

Yeni çalışmada "life2vec" adı verilen modelin doğruluk payı yaklaşık olarak yüzde 78, bu da onu benzer yaşamsal verileri tahmşn eden diğer algoritmlara eş değer kılıyor.

Diğer modellerden ayrılan yönü, ChatGPT benzeri bir sohbet botu gibi çalışıyor olması. Model, elinde olan mevcut detayları kullanarak gelecekte yaşanacakları tahmin ediyor.

Algoritma Danimarka ve ABD'deki bilim insanları tarafından Danimarkalı insanların bilgilerinden oluşan bir veri havuzu gibi geliştirildi.

Bu havuza gelir, meslek, ikamet yeri, yaralanmalar ve hamilelik dahil olmak üzere 6 milyondan fazla gerçek insan hakkında her türlü bilgi aktarıldı.

ERKEKLER DAHA ERKEN ÖLÜYOR

Ulaştıkları sonuç, bir kişinin erken ölme olasılığı veya yaşam süresi boyunca elde edeceği gelir hakkında tahminler üretebilen bir model oldu.

Erken ölüme yol açabilecek faktörlerden bazıları arasında erkek olmak, zihinsel hastalık tanısına sahip olmak veya beden işi yapmak yer alıyor.

Daha uzun yaşamla bağlantılı şeyler arasında daha yüksek gelir ve lider olarak çalışmak yer alıyor.

GEÇMİŞE BAKARAK GELECEĞİ TAHMİN EDİYOR

Life2vec hayatınızın aşamalarını bir cümledeki kelimeler gibi değerlendirerek, şimdiye kadar yazılanlardan yola çıkarak hikayenin nereye gideceğini tahmin ediyor.

Tıpkı ChatGPT kullanıcılarının ondan bir şarkı, şiir veya makale yazmasını istemesi gibi, bilim insanları da life2vec'e bir insan hayatı için "Dört yıl içinde ölür mü?" gibi basit sorular sorabilirler.

Model, 2008'den 2016'ya kadar ulaşılan verilerle geliştirildi.

Sistem nüfus verilerine dayanarak 2020 yılına kadar yaşanan ölümlerin dörtte üçünden fazlasını doğru bir şekilde tahmin etti.

İNSANLAR NE ZAMAN ÖLECEĞİNİ BİLMEK İSTEMİYOR

Özel hayatın gizliliği ilkeleri bakımından katılımcıların verileri henüz paylaşılmadı. Bilim insanları gizlilik ihlali yaşanmadan sonuçların paylaşılabilmesi için çalışmaya devam ediyor.

Proje sorumluları verilerin tamamının Danimarka'dan geldiğini, dolayısıyla bu tahminlerin başka yerlerde yaşayan insanlar için geçerli olmayabileceğini belirtti. Ekibe göre ayrıca çoğu insan da ne zaman öleceklerini bilmek istemiyor.