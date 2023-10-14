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İkametgahında aniden rahatsızlanan Mikelli kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dipkarpaz’da sakin 52 yaşındaki Andreas Baniku Mikelli dün saat 23.00 sıralarında vefat etti.

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