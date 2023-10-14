Dipkarpaz’da sakin 52 yaşındaki Andreas Baniku Mikelli dün saat 23.00 sıralarında vefat etti.

Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...

İkametgahında aniden rahatsızlanan Mikelli kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 