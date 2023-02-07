Adıyaman’da İsias Otel enkazında yaralı olarak tespit edilen tur rehberi Anıl Zeybek, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kurtarıldı.

Arama kurtarma ekibinin çalışmaları devam ediyor…

SİVİL SAVUNMADAN RESMİ AÇIKLAMA

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı:

“Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın 47 kişiden oluşan Arama-Kurtarma personeli, beraberinde götürdükleri teknik malzeme desteğiyle Adıyaman’da KKTC’li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanındaki arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız olarak tüm gücüyle devam etmektedir.

Ekibimiz bu çalışmalara aralıksız olarak devam ederken kendilerine gelen yardım çağrılarına da yetişmek için insan üstü gayret sarf etmektedir.

Ekiplerimiz tarafından saat 23.15 civarında İsias Otel enkazından 23 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Anıl Zeybek isimli şahıs yaralı olarak kurtarılmıştır.”

ÖĞRENCİ KAFİLESİNE HENÜZ ULAŞILAMADI…

Açıklamada, “Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekibi dün ve bugün yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci kafilesine henüz ulaşamamıştır” denilerek, öğrencilere ulaşmak için olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat aralıksız olarak çalışmaların devam edildiği bildirildi.