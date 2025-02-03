Polisten yapılan açıklama şöyle:

Eski Güzelyurt - Lefke Anayolunun 3-4 km'leri arasında akşam üzeri meydana gelen kazada toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SD 133 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sainer SEYİTLER (E-48), TAR 667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Florıberi NGABONZIZA (E-25), Rober NIYOMUNGERİ (E-24) ve Regıs ISHIMWE (E-25) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerinden sonra, TAR 667 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Florıbert NGABONZIZA sevk edildikleri Cengiz Topel Hastanesinde Acil Serviste müşahade altına alınırken, TAR 667 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Regis ISHIMWE Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde, Robert NIYOMUNGERİ Ortopedi Servisinde, SD 133 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal ÇİFTGÜL ise Acil Serviste müşahade altına alındılar.