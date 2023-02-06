Depremin etkilediği Adıyaman’da bulunan KKTC’li okul kafilelerinde yer alanların yakınları, arama kurtarma ve sağlık ekiplerini taşıyan uçak saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı.

Uçak, saat 18.20 sıralarında Adıyaman'a ulaştı.

Adıyaman’a gidecek olan uçakta Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığından bir acil durum ekibi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve KKTC AKUT’tan arama kurtarma ekipleri ile sportif müsabaka için Adıyaman’a giden öğrenci kafilelerinde yar alanların yakınları bulunuyor.

Yolcular Ercan Havalimanı VIP bölümünden uçağa bindirildi. Yolcuları uğurlamaya Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bazı bakanlar da gitti.

BAŞBAKAN ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ihtiyaç duyulan kurtarma ve yardım çalışmalarında görev almak üzere hazırlıklarını tamamlayan acil müdahale ekiplerimiz ve Adıyaman’da kaldıkları otel depremden büyük hasar gören çocuklarımızın ailelerinden birer temsilciyi taşıyan uçak Adıyaman’a doğru yola çıkmıştır.” dedi.

FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, uçağın Adıyaman Havalimanı'na ulaştığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: