Yüksek Adliye Kurulu, 2025 yılı raporunda mahkemelerde yaşanan personel ve araç eksikliğinin yargı hizmetlerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Raporda özellikle deneyimli personelin kurumda tutulamaması ile yıllardır temin edilmeyen hizmet araçlarının işleyişte ciddi aksamalara neden olduğu belirtildi.

Yüksek Adliye Kurulu’nun değerlendirmesine göre, mahkemelerin daha verimli çalışmasının önündeki en büyük sorunlardan biri personel sirkülasyonu oldu. 2025 yılında yargı teşkilatına 29 yeni personel alınmasına rağmen, aynı dönemde 9 kişinin emekli olduğu, 10 çalışanın ise başka kamu kurumlarına geçtiği kaydedildi.

Raporda, yeni personelin yetişme sürecinin zaman aldığına dikkat çekilerek, deneyim kazanan çalışanların farklı kurumlara geçmesinin mahkemelerde kalıcı ve sürdürülebilir kadro oluşturulmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Araç eksikliği tebligatları aksatıyor

Raporda öne çıkan bir diğer sorun ise hizmet aracı eksikliği oldu. Yüksek Mahkeme’nin, özellikle tebligat ve icra işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan 2018 yılından bu yana 25 hizmet aracı talep ettiği ancak bugüne kadar araçların sağlanmadığı belirtildi.

Araç eksikliği nedeniyle özellikle Tebliğ ve İcra Mukayyitliklerinde iş yükünün giderek arttığına işaret edilen raporda, bu durumun işlemlerde gecikmelere yol açtığı kaydedildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın 2026 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu araçların alınacağı yönünde taahhütte bulunduğu da raporda yer aldı.