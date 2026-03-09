Proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında; Sütlüce , Pınarlı, Ulukışla ve askeri tesisler, Nergisli ağıllar, Aslanköy köy, Onalt tesisleri, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne elektrik verilemeyecek.

Bafra’da yarın elektrik kesintisi

Bafra bölgesinde bazı tesislere ve yerleşim bölgelerine yarın 09:00 ile 15:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, yarın Bafra’da yapılacak bakım çalışması sebebiyle 09:00 ile 15:00 arasında Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, atık su arıtma tesisi, tuzlu su arıtma tesisi, Bafra ve Thalassa Sitesi’ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.