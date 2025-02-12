Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen’in de katılacağı program, yarın akşam saat 18.00’de başlayacak. KKTC Din İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe tüm halk davet edildi.

İnik'ten mesaj

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik de Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımlayarak, bu gecenin af, arınma ve kardeşlik duygularının pekişmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. İnik, tüm Müslümanları bu mübarek geceyi dualarla karşılamaya davet etti.

İnik, Berat Kandili'nin, millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini ifade ederek, halkın kandilini kutladı.