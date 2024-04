15 Nisan 2024 Pazartesi günü yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civari, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi, Ledra Palas Bölgesi, Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölge, Sera Fitness Salonu, Opel Plaza, Levent İlkokul ve Civarı, 9 Eylül İlkokulu ve civarı, OMAĞ Apartmanları, Metehan Sosyal Konut Apartmanları ve Civarı, Kemal Şemiler Caddesi'nin cadde boyunca her iki tarafı’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.