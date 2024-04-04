Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal tarafından yayımlanan mesajda, Kadir Gecesi’nin Kur'an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahip olduğu belirtilerek, “Mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde kırgınlıkları bir tarafa bırakıp, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua edelim.” denildi.

“Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören kardeşlerimizin zalimin elinden kurtulması için bu mübarek gecede dua etmek, gayret göstermek, maddi manevi elinden geleni yapmak her bir Müslümanın insani, vicdani ve dini görevidir.” ifadelerinin kullanıldığı mesajda, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi kutlandı.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik’in mesajında da, Kadir Gecesi’nin en önemli özelliğinin Kur'an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmesi olduğu belirtilerek, bu gecede yapılacak dualar ve ibadetlerin bin ay yapılmış gibi kabul görüleceğini ifade etti. Kadir Gecesi’nin ibadet ve dua ile geçirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, “Gazze’de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz ve dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumlar için dua edelim.” denildi. Açıklamada, halkın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesi kutlandı.