Rapora göre bölge, periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerinde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe açık ve az bulutlu, cuma açık ve az bulutlu; cumartesi, pazar parçalı ve az bulutlu; haftaya pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 26 – 29 derece, sahillerde 22 – 25 derece; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 31 – 34 derece ve sahillerde 25 – 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.