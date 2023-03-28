Haftalık hava tahmini raporuna göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava Çarşamba günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesiye kadarki diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı 22 - 25 derece dolaylarında; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; Çarşamba günü ise fırtına şeklinde esecek.