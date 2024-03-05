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En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba kuvvetli esecek.

Hafta boyunca hava, genellikle parçalı bulutlu geçecek, yarın ve perşembe yer yer sağanak, cuma günüyse gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün sabah saatlerindeyse yer yer sis görülecek.

Dairenin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

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