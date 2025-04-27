Polisin açıklaması şöyle:

23.04.2025 tarihinde, saat 14:50 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahısın, market içerisinde satışa sunulan 3000 TL değerindeki kol saatini alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak aranmakta olan R.E.(K-53), 26.04.2025 tarihinde Akyar Kara Geçiş Kapısından KKTC’ne giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.