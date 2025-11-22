Soruşturma kapsamında, Kılıçaslan’ın yasa dışı bahis faaliyetlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden yürütülen manipülatif içeriklerde Galatasaray adının kullanıldığı yasa dışı reklam çalışmalarına dahil olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldı. “Haber” ve “analiz” görünümü verilen paylaşımlarla kullanıcıların yasa dışı platformlara yönlendirildiği tespit edildi.

Operasyonun, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir devam eden toplumsal tepkinin bir sonucu olduğu değerlendiriliyor. Savcılıklara yapılan suç duyuruları, BTK’ya iletilen erişim engeli başvuruları, MASAK’a gönderilen şüpheli işlem raporları ve kamuoyunun yıllardır süren baskısı, atılan adımlara zemin hazırladı. Yasa dışı bahis ağlarının toplumsal zararı artık geniş kesimler tarafından açık şekilde dile getiriliyor ve bu durum hukuki süreçlere hız kazandırıyor.

Yetkililer, Kılıçaslan yapılanmasına yönelik operasyonun, benzer yasa dışı bahis şebekelerine yönelik mücadelenin başlangıcı olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararlı tutumu, dijital manipülasyon, kara para aklama ve yasa dışı bahis tehdidine karşı devletin reflekslerinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Kamuoyuna, sosyal medyada dolaşan manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması, şüpheli yapılanmaların yetkili mercilere bildirilmesi ve yalnızca lisanslı, denetlenen oyun platformlarının tercih edilmesi yönünde uyarılar yapılıyor.