Mahkemede olguları aktaran polis memuru Direnç Has, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’na yolcu olarak gelen zanlının KKTC’ye giriş yaptığı sırada beraberinde getirdiği valiz içerisinde şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. İskele Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan aramada, zanlının İran’dan KKTC’ye yasa dışı şekilde ithal ettiği tespit edilen Lypo Gold marka ilaç kutusu içerisinde 59 adet beyaz renk kapsül, ayrıca Spidacton marka 100 adet ve Lipitex marka 100 adet hap bulunduğunu belirten polis, söz konusu ilaçların emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydederek, aynı gün zanlının İskele’deki ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odası içerisinde Spidacton marka 47 adet hap daha bulunarak emare alındığını açıkladı.

Zanlının ifadesinde ilaçları İran’dan temin ettiğini ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak amacıyla kullandığını söylediğini aktaran polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirtti. Bu süre zarfında ilaçların analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.