Lefkoşa’da meydana gelen 'Cinsel Saldırı' suçundan tutuklanan zanlı D.I yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı.

Polis, 02.01.2026 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kadın kuaförü dükkanı içerisinde 16 yaşındaki stajyer kızı yanağından ve başından öperek cinsel saldıra bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayetin 03.01.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Mehmet Pınardan, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis bu süre içerisinde ifadeler alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve zanlının yasal statüsünün araştırılması gerektiğini ifade ederek, 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.