21 Mart 2019 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile tarihi ve doğal sit alanı ilan edilen Çıkarma Plajı Özgürlük Parkı’nın yanında yer alan Vakıflar İdaresine ait bölgede kaçak yapılaşma hızla devam ediyor.

2018 yılında “Yavuz Çıkarma Plajı tarihi ve doğal alanın korunması yasa önerisi” resmi gazetede yayınlanmış, aradan geçen 8 geçmesine rağmen yapılaşma durdurulamadık.

1974 Mutlu Barış Harekatı’nda kahraman Türk Askerinin Adaya ilk ayak bastığı, zaferin başlangıç noktası kabul edilen bu bölgede, tarihi mirası ortadan kaldıracak, manevi değerleri zedeleyecek yapılaşmanın önüne geçilmemesi bölge halkında tepkiye neden oldu.

Milli cephe ise bölgenin korunması ve halkın kullanımına açık halinin muhafaza edilmesi konusunda hükümeti ve belediyeyi göreve davet ediyor.