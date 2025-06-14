Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi’nde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, A.H.T.A.’nın (E-23) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, akabinde Küçük Kaymaklı’da kaldığı evde yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, S.S.K.’nin (E-25) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 85 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 6 bin 600 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Hem kaçak hem de uyuşturucu tasarrufu

İskele’de de dün gece İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan aracın sürücüsü K.D.E. (E-31) işlemiş olduğu trafik suçlarından rapor edilirken, K.D.E. ve yolcu olarak bulunan G.R.O.’nun (K-29) KKTC’de yasal statüsüler olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklandılar.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, G.R.O’nun evinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet içilmiş sigara ile iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.