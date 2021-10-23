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Çelikten üç kat keskin tahta bıçak üretildi

"Bu bıçaklar da bilediğiniz ve aynı şekilde düzenli bakım yaptığınız takdirde birçok kez kullanılabilir"

23 Ekim 2021 Cumartesi 11:27
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Çelikten üç kat keskin tahta bıçak üretildi
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Malzeme bilimciler paslanmaz çelik veya seramikten yapılmış muadillerinden üç kat daha keskin tahta bıçak üretti.

ABD’deki Maryland Üniversitesi'nde malzeme bilimcisi ve makalenin başyazarı Teng Li'ye göre bu tahta bıçak orta derecede pişmiş bir bifteği "kolayca" kesebilir ve yeniden kullanılabilir.

Ekip tahta ve çelik bıçakları bir elektrik kablosunu keserek kıyasladı. Tahta bıçağın kabloyu keserken üç kat az kuvvet gerektirdiği tespit edildi.

"Mutfağımızda kesme tahtası, yemek çubukları veya oklava gibi çok uzun süredir kullandığımız birçok ahşap aletimiz var" diyen Li, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu bıçaklar da bilediğiniz ve aynı şekilde düzenli bakım yaptığınız takdirde birçok kez kullanılabilir.

Matter adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmada Li'nin ekibi ahşap malzemenin daha yüksek seviyede selüloz tutmasını sağlayarak sertliğini 23 kat artırdı.

Ahşap genellikle kabaca yüzde 50 oranında selüloz içeriyor. Malzemenin geri kalanını ise daha zayıf moleküller oluşturuyor.

Li ve meslektaşları bu zayıf bileşenleri malzemeden çıkarırken selülozu tutmayı başardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir malzemenin gücü içindeki boşluklar, kanallar veya çukurlar gibi kusurların boyutuna ve yoğunluğuna karşı çok hassastır.

Ekip, ahşabı mineral yağlarla kaplamanın da kullanım ve yıkama sırasında bıçağın keskinliğinin korunmasını sağlayacağını ifade etti.

Araştırmacılara göre şu anda yaygın olarak kullanılan çelik ve seramik bıçakların üretimi 10 kat daha yüksek sıcaklık ve basınç gerektiriyor. Bu da bu tahta bıçaklar sayesinde enerji tasarrufu yapılabileceği anlamına geliyor.

Ekip bu tür ahşap bıçakların gelecekte tek kullanımlık plastik çatal ve bıçakların yerini tutabileceğini düşünüyor.

İcat böylelikle doğadaki plastik atıkların azaltılmasında rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler:
Tahta Bıçak
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