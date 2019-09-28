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'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:15
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı

Rusya’nın Blagoveşçensk şehrinde ikamet eden Aleksey isimli bir kişi, internetteki bir alışveriş sitesinde kaplumbağasını satılığa çıkardı. Evcil hayvanının futbol maçlarının skorlarını tahmin edebildiğini iddia eden adam, kaplumbağasına 3 milyon ruble (yaklaşık 265 bin Türk lirası) fiyat biçti.

Aleksey, Ninja Kaplumbağalar çizgi filminden esinlenerek Donatello adını koyduğu iki yaşındaki kaplumbağası için 3 milyon ruble ödeyecek alıcı bekliyor. Fiyatın bu denli yüksek olmasının nedeni ise, söz konusu kaplumbağanın futbol maçlarının skorlarını önceden tahmin edebiliyor olması.

Ailesi paraya sıkıştığı için kaplumbağasını satışa çıkarmak zorunda kalan Aleksey, futbol skorlarını tahmin edebilen eşsiz kaplumbağasını satın alacak olan sahibinin çok kısa bir süre içerisinde ödediği parayı geri kazanacağını iddia etti.

Aleksey’in iddiasına göre kahin kaplumbağa, önüne rekabet edecek olan futbol takımlarının yazılı olduğu kâğıtlar koyulduğu takdirde kazanacak olan takımı seçebiliyor.

Yerel basına yaptığı açıklamada Aleksey, “Sistem oldukça basit işliyor. Mücadele edecek olan takımların isimlerini bir kâğıdın üzerine yazıp yere koyuyorsunuz, ardından kaplumbağa kazanacağını bildiği takımın yazılı olduğu kâğıda doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Aleksey, geleceği gören evcil kaplumbağasının yardımıyla geçtiğimiz baharda futbol bahisleri üzerinden 100.000 ruble (yaklaşık 9 bin Türk lirası) kazandığını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaKaplumbağaDonatelloKahin KaplumbağaHaberYaşam
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