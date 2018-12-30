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Velena Kuaför Direktörü Ala Özberkman’dan yeni yıl için jel tırnak önerileri

Özberkman’dan yeni yıl için jel tırnak önerileri

30 Aralık 2018 Pazar 16:54
Velena Kuaför Direktörü Ala Özberkman’dan yeni yıl için jel tırnak önerileri

Özberkman: Kırmızı her zaman tercih ediliyor

2018’i geride bırakmamıza saatler kaldı. Yeni yıla girerken o gece ne giyileceği, saçının, makyajının nasıl yapılacağı büyük önem taşır. Kadınlar da bu konuda çok hassastırlar ve o gece kusursuz görünmek isterler. Yeni yılı dışarda da karşılayacak olsalar, evde aile arasında yemekte de olunacak olsa, güzel görünmek isterler. Son yıllarda biliyorsunuz kadınlar saç ve makyajı kadar tırnaklarına da büyük önem gösteriyor. “Tırnaklarım uzamıyor, kırılıyor” sorunu yaşanmıyor artık. Jell ile tırnaklarınız istediğiniz kadar uzun ve istediğiniz renk ve model olabiliyor. Hatta üzerine istediğiniz  motifi çizdirebiliyorsunuz.

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Velena Kuaför’den öneriler

 Biz de bundan yola çıkarak, yarın akşam için sizlere birkaç tırnak modeli göstermek istedik. Ülkemizde de tırnak konusunda artık uzman dediğimiz Velena Kuaför Direktörü Ala Özberkman ile konuştuk ve modellerini sizlerle paylaştık.

Özberkman, pastel renklerin uzun tırnaklarda daha şık durduğunu ve üzerine istediğiniz motifi çizdirebileceğinize dikkati çekiyor. Tırnaklarınızı şık swarovski taşlarla tamamlayabileceğinizi de ifade den Özberkman, tabii ki yeni yıl akşamı için uzun ve kırmızı renk tırnakların her zaman için başta talep edilenler arasında başta olduğunu da sözlerine ekliyor.

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Ala ÖzberkmanVelena KuaförJel Tırnak önerileri
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