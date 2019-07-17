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Yaşlılık tehlikesi!

Son 2-3 günde ‘FaceApp’ adında bir fenomen uygulama doğdu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:03
Yaşlılık tehlikesi!

 Herkesin sosyal medya hesabında yaşlanmış fotoğraflarını paylaşmasının sebebi FaceApp uygula-ması. Bu işin eğlence boyutu. Madalyonun arkasındaysa kullanıcı verilerinin toplanması, üçüncü taraflarla paylaşılması ve reklam amaçlı kullanılması var.

Hürriyet Gazetesi haberine göre, Son birkaç günden beri sosyal medyanın yeni bir fenomen uygulaması var. Rus ‘Wireless Lab’ tarafından 2017’de yayınlanan ‘FaceApp’ten bahsediyoruz. En bilinen özelliğiyle ‘yaşlandırma uygulaması’ da diyebiliriz. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz.

Buraya kadar işin eğlence boyutunu anlattık. Ancak kullanıcıların bu tip ücretsiz olan servislerde unutmaması gereken bir söz var. O da, “Aldığınız hizmet karşısında bir ücret ödemiyorsanız, ürün aslında sizsiniz.” Google, nasıl sizi arama motoruyla dünyanın bilgisine ücretsiz ulaştırıp, sizi reklam ürünü olarak kullanıyorsa FaceApp de bunun küçük boyutlusunu gerçekleştiriyor.on 2-3 günden beri viral bir şekilde patladı. Ünlü ünsüz herkes bu uygulamayla yaptığı yaşlı fotoğraflarını paylaşıyor. Mesela, şu anda Instagram’ı açın ve hikâyelere (stories) bölümüne bakın. Mutlaka birkaç fotoğraf denk gelecektir.

Yani sizin bilgilerinizi alıyor ve bu verilerinizi üçüncü taraflarla ve reklam verenlerle paylaşıyor. Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları uygulama mağazalarına girerek FaceApp’in istediği izinleri görebilirsiniz.

İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de ‘Gizlilik Sözleşmesi’ne göz atın. Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı ‘Gizlilik Sözleşmesi’nde yazıyor. Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.

Kullanıcı içeriğini ve bilgilerini (Çerezler (cookie), log kayıtları, konum ve kullanımdan gelen verilerden fazlası olabilir) FaceApp’in parçası olduğu şirketlerle paylaşabiliriz. Ortaklar bu bilgileri, kendi servisleri ve kullanıcılara verdikleri hizmeti iyileştirmek için kullanabilir.

Ayrıca bilgilerinizi, çerezler, log kayıtları, cihaz tanımlayıcıları ve konum verileri gibi araçlardan gelen bilgileri, hizmet vermemize yardımcı olan üçüncü taraf kuruluşlarla (Servis sağlayıcılar) paylaşabiliriz. Servis sağlayıcılarımıza, ‘makul’ bir şekilde gerekli olan bilgilerinize erişim sağlanacaktır.

Çerez verileri gibi belirli bilgileri üçüncü taraf reklam ortaklarıyla da paylaşabiliriz. Bu bilgiler, üçüncü taraf reklam ağlarının yanı sıra en fazla ilgi çekeceğine inandıkları hedeflenmiş reklamlar yayınlamasına olanak tanıyacaktır.

Çağımız veri çağı ve sosyal medyada paylaşılan her içerik bir dijital ayak izi bırakıyor. En değerli verilerin başında ise fotoğrafların olduğunu unutmayın. (Hürriyet/ Ahmet Can)

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Son Güncelleme: 17.07.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
TehlikeGündemKıbrısHaberYaşlılık
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