Türkiye Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle birlikte Edirne’deki 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Arda Hudut Bölük Merkezi’nde Mehmetçiklerle bayramlaştı. Bakan Güler’in bayram konuşmasında Kıbrıs’a ilişkin mesajları dikkat çekti.

Güler konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve haklarının Türkiye açısından vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak başta Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere bölgemize ilişkin tüm meselelerde uluslararası hukuka bağlı, barış ve istikrardan yana, sorunların diyalog yoluyla çözümünü önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Ancak bu yaklaşımımız, millî hak ve menfaatlerimizden taviz vereceğimiz anlamına asla gelmemektedir.

Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki hak ve çıkarlarımız tarihî, hukuki ve meşru temellere dayanmaktadır. Bu çerçevede oldubitti oluşturmayı amaçlayan, maksimalist ve uluslararası antlaşmaların ruhuna aykırı girişimleri kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.

Şu çok iyi bilinmelidir ki egemenlik haklarımızı, güvenliğimizi ve denizlerimizdeki meşru hak ve menfaatlerimizi hedef alan hiçbir girişime kayıtsız kalmayacağız.

Aynı şekilde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin güvenliği, huzuru ve haklarının korunması konusundaki tutumumuz da nettir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de garantör ülke olarak soydaşlarının yanında durarak onların güvenliğini ve haklarını korumaya devam edecektir.”

Bakan Güler konuşmasının devamında, hudut güvenliğinden bölgesel gelişmelere, terörle mücadeleden savunma sanayisine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Hudut güvenliğinin en temel sorumluluklardan biri olduğunu belirten Güler, gelişmiş teknolojik sistemler, keşif ve gözetleme unsurları ile çok yönlü güvenlik mimarisi oluşturduklarını ifade etti.

Yakın coğrafyada güvenlik riskleri ve çatışmaların arttığını söyleyen Güler, Orta Doğu’daki gerilimler ile Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek harekât kabiliyeti, modern silah sistemleri ve tecrübesiyle her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte olduğunu kaydeden Güler, Efes-2026 Tatbikatı’nın da ordunun hazırlık seviyesini ortaya koyduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Mehmetçiğin Kurban Bayramı’nı kutlayan Güler, görev başındaki tüm askerlere teşekkür ederek şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.