Polisten verilen bilgiye göre, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Yeni Merkezi Cezaevi’nde hükümlü tutuklu olarak bulunan A.S.A.’yı ziyarete giden E.A. (E-48)’nın tasarrufunda arama yapıldı.

Yapılan kontrolde, içerisinde yaklaşık 500 miligram ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Aranan şahsın aracında uyuşturucu bulundu

Öte yandan 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Mutluyaka’da, daha önceden işlediği “Şiddet Kullanma Tehdidi, Koruma Emrine Riayetsizlik ve Darp” suçlarından dolayı aranan B.E.Ş. (E-33), polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polis, zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo ve kağıt peçete bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.