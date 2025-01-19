Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulmasına dair Türkiye ile KKTC arasında 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan anlaşmanın TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildiğini belirterek, KKTC vatandaşlarının herhangi bir yerde karşılaştıkları mağduriyetlerin giderilmesi için konsolosluk hizmeti alabileceklerini söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serim, KKTC vatandaşlarının herhangi bir ülkede gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da hapis cezası almaları durumunda gerekli desteğin sunulmasının sağlanacağını ifade ederek, Türkiye'nin her daim KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yasin Ekrem Serim'in paylaşımı şu şekilde:

“KKTC vatandaşlarına konsolosluk yardımı sunulmasına dair ülkemizle KKTC arasında 20 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan Anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmiştir. KKTC vatandaşlarına,

dünyanın en büyük 3. diplomatik temsilcilik ağına sahip Türkiye Cumhuriyeti misyonlarınca;

Herhangi bir yerde karşılaştıkları mağduriyetlerin önlenmesine katkı sunulacak ve konsolosluk hizmeti alabilmelerine imkan tanınacaktır,

Bulundukları ülkelerde gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ya da hapis cezası almaları durumunda gerekli desteğin sunulması sağlanacaktır.

Kendi vatandaşımızdan ayrı görmediğimiz Kıbrıs Türkü'nü, dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti olarak her daim yanında bulunmaya devam edeceğiz”.