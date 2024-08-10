Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tevecühleriyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandığını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden atamasını duyuran Serim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görevi kendisine layık gördüğü için şükranlarını sundu.

2016 yılından bu yana çeşitli kademelerde Dışişleri Bakanlığı'nda hizmet veren Serim, gece gündüz demeden ülkesine ve milletine katkı sunmak için çalıştığını belirtti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür eden Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ettiği alanlarda daha güzel yarınlara ulaşması için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Yeni görevinin ağırlığını ve sorumluluğunu hissederek, bu kutsal görevi milletimize ve Kıbrıs Türk kardeşlerimize adadığını ifade etti.